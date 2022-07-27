Ждем в Украине: Chery обновила популярный кроссовер

Компактный кроссовер Chery Tiggo 5x (в Украине он известен под названием Tiggo 4) подвергли очередному обновлению. Это уже третий рестайлинг с момента выхода модели на рынок в 2018 году.

Обновленный вариант получил приставку PLUS в названии, а вместе с ней и ряд изменений во внешности и оснащения. Автомобилю достались модернизированная решетка радиатора, иные фары и переработанный передний бампер. Также компания подкорректировала задние фонари и добавила в цветовую гамму новый оттенок – Promise Cyan. В качестве акцентов использовали красную окантовку.

Салон кроссовера перекроили кардинально. Ему полностью изменили дизайн передней панели, добавив в оснащение цифровую приборную панель, которая объединена в один блок с 10,25-дюймовым экраном мультимедийной системы. Также установили новое рулевое колесо и рычаг КПП. Управление системой климат-контроля теперь осуществляется с помощью сенсоров. В список опций включили камеры кругового обзора и адаптивный круиз-контроль.

В движение Chery Tiggo 5x PLUS будет приводить 1,5-литровый безнаддувный двигатель мощностью 115 л.с. Альтернативной версией станет его турбированная версия с отдачей 156 л.с. В первом случае используется 5-ступенчатя механическая коробка передач, а во втором – вариатор. Привод только передний. В продажу на рынке Китая модель поступит в конце лета со стартовым ценником в 10 500 долларов. Позже она появится и в других странах.