Продажа автомобилей в условиях военного положения – правила

Кабинет министров Украины утвердил постановление №190 от 4 марта 2022 года, которое регламентирует приобретение транспортных средств в условиях военного положения.

Так, согласно документа, автомобили, которые были приобретены или ввезены в Украину в период военного положения, можно будет зарегистрировать в течение 90 дней после возвращения к обычному режиму. Компании в указанный период должны будут внести все данные (поступление, передача, реализация машин и прочее) в электронные реестры и уведомить об том владельцев.

«Со дня прекращения или отмены военного положения на всей территории Украины или в отдельных ее регионах субъекты хозяйствования, осуществившие продажу транспортных средств, в частности, путем заключения договоров купли-продажи, обязаны в течение 90 дней внести соответствующую информацию в электронный реестр по месту нахождения торговых помещений», — говорится в документе.