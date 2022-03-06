Украинский Sherp ушел с российского рынка

До недавнего времени вездеходы Sherp выпускались как в Украине, так и в России. Однако после начала военных действий украинская компания, которую возглавляет Владимир Школьник, отозвала патент на производство вездеходов Sherp в РФ.

«Отвечая на многочисленные вопросы, сообщаю, что с 25 февраля мы отозвали все патенты и лицензии на сборку в России вездеходов Шерп. Теперь Sherp 100% украинский», – написал глава компании на своей странице Facebook.

Вездеходы Шерп могут проехать практически везде, так как их клиренс достигает 600 мм, а шины использованы бескамерные сверхнизкого давления. Они выпускаются с разными колесными формулами и могут уместить от 2-х до 10 человек. В движение вездеход приводит 1,5-литровый дизельный турбодвигатель мощностью 44 л.с., который может развивать скорость 45 км/ч по суше и 6 км/ч по воде.