Продлен срок действия электронной подписи

Кабмин принимает меры для полноценного функционирования страны в условиях войны

Кабинет министров Украины продлил срока действия квалифицированной электронной подписи (КЭП) во время военного положения. Текст соответствующего постановления опубликован на правительственном портале.

Это решение позволит пользователям, срок действия электронной подписи которых подошел к концу, и далее использовать ее для подписи документов онлайн. В условиях войны Кабмин разрешил поставщикам электронных доверительных услуг сформировать пользователям новые КЭП на основе ранее созданных ключей. Необходимости физические посещать своего поставщика нет. Бесперебойное функционирование системы предоставление е-услуг обеспечат Минцифры и Госспецсвязь.

Квалифицированная электронная подпись (КЭП) — это аналог собственноручной подписи, которым можно подписать любой документ: заявление, договор и т.д. Срок действия такой подписи — от одного до двух лет. Для его продления некоторым пользователям необходимо физически посетить своего поставщика, чтобы тот переиздал КЭП.