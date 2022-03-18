Россия нацелилась на мировое лидерство на рынке электромобилей

Пилотную партию электромобилей планируют собрать в 2023 году

В России озаботились чистотой планеты и анонсировали «революционный проект по переходу на новые принципы работы автотранспорта». Он предполагает строительство «революционного» завода по производству литий-ионных батарей для электромобилей под Калининградом и превращение Калининградской области в «флагмана электрификации автотранспорта» России.

Производство батарей планируют разместить на территории Балтийской АЭС. Строительством предприятия займется ООО «РЭНЕРА», входящая в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ». Предполагается, что завод начнет работать в 2025 году. Собранными на нем тяговыми батареями планируют комплектовать легковые автомобили, электроавтобусы и спецтехнику.

Также в Калининградской области планируют организовать локальное производство основных компонентов для электромобилей. Первая пилотная партия российских «батарейных» автомобилей должна быть готова в 2023 году. Ее подготовка доверена калининградскому заводу «АВТОТОР», который выпускал легковые автомобили BMW, Kia и Hyundai, а также коммерческие модели Hyundai и Ford Cargo. Насколько успешным будет переход предприятия на электромобили, мы сможет увидеть в режиме реального времени.