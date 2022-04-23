Производитель подшипников SKF уходит из России

Шведская компания намерена продать свой российский бизнес

Интернациональная машиностроительная компания AB SKF, крупнейший в мире производитель подшипников, систем смазки и мехатроники объявила о решении прекратить деятельность в России. Это предполагает продажу бизнеса, но с «четкой целью обеспечить будущее для сотрудников SKF в России».

«Российское вторжение в Украину серьезно повлияло на нашу деятельность как в Украине, так и в России. На протяжении всей этой ужасной ситуации мы, как всегда, соблюдали все санкции и экспортный контроль. Мы пришли к выводу, что для нас невозможно продолжать свою деятельность в России, так как не существует основы и стабильности для нашего бизнеса», — заявил президент и главный исполнительный директор компании Рикард Густафсон.

С начала войны в Украины AB SKF уже прекратила экспорт в Россию и после оценки ситуации решила прекратить все операции, участие и инвестиции в эту страну. Подшипники компании поставляются на заводы КамАЗ и ГАЗ, а также являются ключевыми элементами для производства российских вагонов, в том числе перевозящих вражескую технику к украинской границе.

Как говорится в официальном заявлении компании, во втором квартале будет признано списание, связанное с уходом с российского рынка, на сумму около 500 миллионов шведских крон ($52,6 млн). В 2021 году продажи компании в России составили примерно 2% от общего оборота Группы.