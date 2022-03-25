Производство автомобилей Audi остановлено из-за войны в Украине

Из-за нехватки комплектующих остановлено производство восьми моделей марки

Компания Audi уведомила своих дилеров о временной остановке производства в Европе. Как сообщается, из-за нехватки комплектующих остановлена сборка восьми моделей марки: A4, A5, A6, A7, купе и кабриолетов TT, кроссоверов Q7 и Q8, а также электромобилей Q4 e-tron. Возобновить производство рассчитывают в начале или в середине апреля. Прием заказов на остальные модели Audi ограничен.

Это уже далеко не первое подобное заявление. Из-за нехватки нехватки комплектов электропроводки украинского производства в Европе остановлен выпуск автомобилей Volkswagen, Porsche, Skoda и Cupra.

Все эти марки, как и Audi, принадлежат немецкому концерну Volkswagen. Дефицит комплектующих затронул, как модели с традиционными двигателями внутреннего сгорания, так и гибриды и электромобили.

Напомним, что в марте в результате введенных ЕС экономических санкций против России остановлено производство автомобилей Volkswagen и Skoda на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде. Так же концерн объявил о прекращении поставок автомобилей всех своих марок на российский рынок.