Внимание! В Чернигове закрыли пешеходный мост

Российские агрессоры продолжают бомбить и обстреливать Чернигов. В результате действий захватчиков пострадал пешеходный мост. Чтобы избежать обвала, глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус принял решение перекрыть по нему как пешеходное, так и автомобильное движение. Жителей просят искать альтернативные пути.

«Из-за постоянных артиллерийских обстрелов со стороны оккупантов пешеходный мост в Чернигове находится в аварийном состоянии и движение по нему закрыто, как пешее, так и автомобильное», – заявил глава города.