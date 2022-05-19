У ВСУ новый трофей – вражеская САУ «Мста-С»

Бойцы полка Сил обороны Украины «Азов» Киев в очередном бою с оккупантами захватили самоходную артиллерийскую установку «Мста-С».

Защитники Украины отметили, что после ремонта САУ послужит нашим бойцам, которые с удовольствием используют ее против прежних владельцев. Трофейная гаубица поможет уничтожить открытые и скрытые силы противника, а также их технику и вооружение.

Отметим, что самоходная артиллерийская установка «Мста-С» унифицирована с танками Т-72 и Т-80. Ее боекомплект состоит из 50 разных снарядов. Дальность стрельбы составляет 24 км. При использовании активно-реактивных снарядов гаубица может поражать цели на расстоянии 30 км.