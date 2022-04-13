Производство русских Лад могут перенести в Узбекистан

АвтоВАЗ планирует наладить на узбекском заводе полный цикл производства Lada

Производство автомобилей Lada в Узбекистане стартовало в сентябре 2021 года. Партнером российского АвтоВАЗа в этом проекте стала компания Roodell, официальный дистрибьютор марок Kia, Lada и Renault в этой стране.

В прошлом году на заводе в Джизаке выпустили всего 650 автомобилей, но в этом году объемы планируют нарастить до 4,5 тысяч единиц. По словам министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Хуррама Тешабаева, местное производство автомобилей Lada будет налажено по полному циклу. Также будет расширен «узбекский» модельный ряд. В самом АвтоВАЗе слова министра не комментируют.

По всей вероятности, расширение производства в соседней стране рассматривается, как возможность обхода санкций, под которыми АвтоВАЗ оказался еще в конце февраля. За ними последовали неоднократные остановки заводов корпорации в Тольятти и Ижевске, а с 4 апреля сотрудники были отправлены в трехнедельный корпоративный отпуск, а фактически в простой.