Borgward в очередной раз стал банкротом

Впервые немецкая марка объявила о банкротстве в 1961 году

Немецкий бренд Borgward с более чем столетней историей объявил о банкротстве. По информации китайских СМИ, соответствующее заявление подано в суд Пекина. Официально о ликвидации компании Borgward Auto будет объявлено в начале июля 2022 года.

Это уже вторая процедура банкротства в истории бренда. Впервые Borgward была объявлена банкротом в 1961 году. А началась история бренда в 1905-м с основания двух отдельных компаний — Hansa Automobilgesellschaft в Вареле и NAMAG в Бремене. В 1914 году эти два предприятия объединились в компанию Hansa-Lloyd-Werke AG.

В конце 20-х годов прошлого века фирма перешла под контроль Карла Боргварда, на тот момент владельца успешного бизнеса Goliath-Blitzkarren. С этого момента и началось развитие автомобильного направления. Первым автомобилем с шильдиком Borgward стала трехколесная грузовая тележка Blitzkarren, построенная на базе мотоцикла.

После череды взлетов и падений компания обанкротилась, но в 2008 году внук Карла Боргварда, Кристиан Боргвард вместе со своим партнером Карлхайнцем Л. Кнессом зарегистрировал Borgward AG в Швейцарии.

В 2014 году компанию приобрела китайская Foton Motor Group. Сумма сделки составила 5 миллионов евро. Первая модель возрожденного бренда — кроссовер Borgward BX7 — вышла на рынок в 2016 году и изначально пользовалась успехом. Продажи модели достигали 6000 единиц в месяц, но так продолжалось недолго.

Следующе две модели потерпели неудачу и в 2019 году группа Foton продала 67% акций Borgward Auto китайской компании UCAR, специализирующейся на аренде автомобилей, такси и автокредитовании. Под крылом нового владельца и вышла последняя модель бренда Borgward — бюджетный компактный кроссовер BX3.

В «ковидном» 2020 году компании удалось продать всего 8760 автомобилей, тогда как в 2019-м — 54 500 ед. Падение продаж составило 87%, что и стало причиной банкротства.