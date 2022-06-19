Простоявший 20 лет без движения суперкар Ferrari выставили на продажу (фото)

Зачастую уникальные автомобили, брошенные владельцами, находят в сараях и гаражах. Однако бывают и исключения из этой практики. Например, Ferrari Testarossa 1989 года выпуска почти на 20 лет забыли на крытом паркинге.

Этот автомобиль приобрели новым в одном из автосалонов Франции. Владелец эксплуатировал культовый суперкар на протяжении 14 лет, за который он проехал 13 939 миль (22 433 км), а в 2003 году загнал его на подземный паркинг и больше никогда не садился за руль. После смерти мужчины, Ferrari Testarossa был унаследован его дочерью, но и она не использовала машину.

Спустя столь длительное время, владелица решила продать автомобиль и выставила его на аукцион. За него намерены выручить от 70 000 до 110 000 евро. Это вполне реальная цифра, так как Testarossa находится в хорошем состоянии. Благодаря тому, что его хранили под чехлом, цвет кузова не потускнел и не выгорел, пластиковые элементы тоже выглядят идеально.

Седи недостатков можно отметить только пришедшую в негодность шумоизоляцию моторного отсека. При этом 4,9-литровый двенадцатицилиндровый двигатель мощностью 390 л.с. выглядит неплохо. Финальные торги по лоту состоятся 2 июля этого года.