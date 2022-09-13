Прототип Mazda MX-5 2024 выглядит, как самый счастливый автомобиль в мире (фото)

Mazda готовит следующее поколение стильного родстера MX-5 Miata. Прототип модели готов и уже выехал на дорожные тесты, где его и заметили вездесущие фотошпионы.

Судя по снимкам, кардинальных изменений во внешности модели не произошло. Фары, тонкие угловатые вентиляционные отверстия и чертовски счастливая решетка радиатора выглядят узнаваемо. Что касается камуфляжа в передней части, то он просто отвлекает внимание. А вот в задней части видны расширенные крылья. Они указывают на более широкую посадку при той же колесной базе.

На боковой части автомобиля перед задними колесами видна приклеенная скотчем проводка. Возможно, следующее поколение MX-5 Miata получит технологию мягкого гибрида, чтобы вписаться в строгие нормы по выбросам СО2. Ожидается, что представят новинку в конце 2023 года, а на рынок модель выйдет на раньше 2024-го.