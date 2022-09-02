Прототип следующего Ford Transit засветил новую оптику (фото)

Ford работает над следующим поколением фургона Transit Courier, который впервые вышел на рынок в 2013 году. Прототипы будущей новинки уже выехали на тесты, где и были замечены фотошпионами.

Тестовый мул полностью покрыт камуфляжем, но некоторые новшества все же рассмотреть удалось. Самое яркое среди них — новые фары. Аналогичная оптика используется в кроссовере Puma. Также иначе выглядят бамперы и задняя дверь, которая стала заметно длиннее. По данным инсайдеров, фургон получит увеличенную колесную базу. Заглянуть в салон модели шпионам не удалось.

Что касается моторной гаммы, то она будет довольно широкой. Новинка будет поставляться с 1,0-литровым бензиновый EcoBoost, 1,5- и 1,6-литровыми дизельными двигателями Duratorq. Позже в линейку добавят полностью электрическую версию. Фургон, который в компании позиционируют в качестве конкурента Mercedes T-Class, Renault Kangoo и Volkswagen Caddy, представят в 2024 году.