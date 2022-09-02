Renault готовит семиместный кроссовер для конкуренции со Skoda Kodiaq

Семейство кроссовера Renault Austral в скором времени пополнится новой версией. Речь идет об удлиненном семиместном варианте. Ожидается, что новинка получит приставку Grand в названии. В компании заявили, что она составит конкуренцию Peugeot 5008, Volkswagen Tiguan Allspace и Skoda Kodiaq.

По данным издания L’Argus, новый кроссовер будет достигать в длину 4710 мм, что на 200 мм больше, чем у стандартного варианта модели. Колесная база увеличится на 70 мм (до 2737 мм), а задний свес – на 130 мм. Именно благодаря приросту в размерах в салоне удастся установить третий ряд сидений.

Оснащение салона семейной новинки в точности повторит стандартный Renault Austral. Также авто получит аналогичную линейку двигателей. То есть кроссовер предложат с 1,2-литровым бензиновым турбомотором с отдачей 130 л.с., а также 1,4-литровым двигателем на 140 и 160 л.с. Будет доступен и гибридный вариант E-Tech мощностью 200 л.с. Представить новую версию популярного кроссовера должны в 2023 году.