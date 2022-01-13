Раскрыты комплектации премиального бизнес-седана DS 9 для Украины

Бренд DS Automobiles готовится к запуску своего флагмана в Украине – седан бизнес–класса DS 9 стартует с продажами в нашей стране уже в начале 2022 года. Этот автомобиль несет знамя перемен в данный сегмент: уникальный дизайн и передовые технологии, современная платформа и активная подвеска, великолепный салон и специальные задние сиденья для ценителей роскоши и комфорта. Настоящий французский эксклюзив готовится прибыть в Украину, и мы готовы раскрыть первые подробности.

Изменять привычные правила и устоявшиеся традиции всегда непросто – это под силу сделать лишь выдающимся компаниям и настоящим «чемпионам». Таким, как Бренд DS Automobiles: глубокое историческое наследие первых автомобилей DS еще с 1955 года, многочисленные чемпионские титулы в инновационных гонках Formula E, акцент на уникальной французской роскоши. Все это воплотилось в новом флагмане среди легковых моделей Бренда – седане бизнес-класса DS 9, который готовится дебютировать на украинском рынке! Подпишитесь на наши новости, чтобы быть первым, кто познакомиться с новинкой лично.

Уникальный дизайн : историческое наследие и современные черты

Бизнес-седан DS 9 органично сочетает в себе богатое историческое наследие Бренда и отличительные детали, которые характерны для современных моделей DS Automobiles.

Динамичный скос крыши, длинный капот, короткая крышка багажника, указатели поворотов в задних стойках крыши – все это напоминает о первой модели DS 1955 года. Вместе с тем, крупная решетка радиатора DS WINGS демонстрирует прочную связь с современными моделями Бренда и намекает на мощный мотор под капотом автомобиля. Отдельно стоит отметить фары DS ACTIVE LED VISION – это не только хорошее освещение пути, но и деталь высокого стиля: раздельные модули внутри фары визуально напоминают драгоценные камни. Изысканный облик автомобиля подчеркивают объемные 3D LED фонари, контрастная черная крыша, а также крупные 19-дюймовые колесные диски MONACO или VERSAILLES. В этом вся суть бизнес-седана DS 9: в данном случае каждой детали уделяют максимальное внимание, по итогу превращая автомобиль настоящий объект дизайнерского искусства на колесах.

Залог комфорта и удовольствия от вождения : модульная платформа ЕМР 2 и активная подвеска

Автомобиль DS 9 построен на современной платформе ЕМР2 (Efficient Modular Platform 2), что гарантирует изысканные ходовые качества. Ведь бизнес-седан DS 9 получил полностью независимую подвеску колес и увеличенную колесную базу (2,9 метра), которая ранее не встречалась для легковых автомобилей на платформе ЕМР2. К слову, общая длина кузова автомобиля составляет 4,93 метра, а его ширина равна 1,85 метра – полноразмерный бизнес-класс!

Кроме того, использование платформы ЕМР2 дает возможность интеграции многочисленных систем помощи водителю. Так, все версии бизнес-седана DS 9 для рынка Украины получают пакет «Безопасность»: информирование и рекомендации об ограничениях скорости, система мониторинга усталости водителя, контроль «слепых зон» зеркал заднего вида. В зависимости от выбранной версии или в качестве опции, для автомобиля DS 9 также доступно: адаптивный круиз–контроль с функцией «Stop&Go», система предупреждения и экстренного торможения «Active Safety Brake», ассистент удержания выбранной позиции в полосе движения «Lane Positioning Assist», адаптивный дальний свет «High Beam Assist», ассистент контроля «слепых зон» зеркал заднего вида, пр. Наконец, стоит отметить систему ночного виденья DS NIGHT VISION, которая распознает пешеходов и крупных животных – уникальное предложение для данного класса!

Выбор ценителей роскоши и комфорта : оригинальные версии и эксклюзивное оснащение

Пришло время приоткрыть завесу тайны и презентовать комплектации автомобиля для Украины. Новый DS 9 изначально будет предложен с одним вариантом силового агрегата – бензиновый двигатель 1.6 PureTech 215 и АКПП-8. Но зато покупатели получают возможность выбора из двух версиях модели DS9 – DS Inspiration Performance Line или DS Inspiration Opera. Каждая из них позволяет максимально подчеркнуть характер владельца автомобиля: оригинальная внешность, отделка салона, набор оснащение.

Так, автомобиль DS 9 в исполнении Performance Line буквально излучает динамику: черная решетка радиатора DS WINGS, колесные диски MONACO, обивка сидений из алькантары, логотипы Performance Line на кузове и в салоне. Вместе с тем, никто не отказывается от комфорта – для чего служат ламинированные звукоизолирующие боковые стекла, 2-зонный климат-контроль, датчики парковки и камера заднего вида, бесключевой доступ Keyless Access, электропривод регулировки и подогрев передних сидений, сенсорный 8-дюймовый дисплей по центру передней панели, беспроводная зарядка для смартфонов, цифровой 12,3-дюймовый цветной кластер панели приборов, вращающиеся часы BRM R180, пр.

В свою очередь, бизнес–седан DS 9 в версии Opera делает максимальный акцент на роскоши и высоких технологиях: кожаная обивка RIVOLI, передние сиденья с вентиляцией и массажем, круговой обзор «Камера 360» и система автоматической парковки DS PARK PILOT, расширенный пакет «Безопасность +», самозатемняющиеся зеркала заднего вида, параметрическая решетка радиатора, колесные диски VERSAILLES, пр.

Наконец, словно подчеркивая свой высокий статус, новинка DS 9 может предложить опции из мира автомобилей люкс–сегмента. Прежде всего, следует отметить пакет «Lounge» для заднего ряда сидений: боковые сиденья с подогревом, вентиляцией, массажем, а также подлокотник для управления этими функциями. Кроме того, опционально доступна аудиосистему FOCAL ELECTRA, система ночного виденья DS NIGHT VISION, пакет DS Inspiration OPERA и обивка салона кожей Nappa.

Продажи бизнес–седана DS 9 в Украине стартуют уже в начале 2022 года. Следите за новостями на официальном сайте Бренда DS Automobiles в Украине, чтобы быть в числе первых покупателей элегантного, стильного, утонченного бизнес–седана DS 9, который готовится задавать новые стандарты в своем классе!