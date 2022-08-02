Раскрыты подробности о новом BMW 5-series

BMW уже представила новое поколение седанов 3-серии и 7-серии. Теперь пришла очередь модели 5-серии. Ее дебют запланирован на июль 2023 года.

Как младший и старший брат, следующая генерация «пятерки» будет предлагаться со всеми типами силовых агрегатов: бензиновыми, дизельными, гибридными и электрическими. Инсайдеры сообщают, что версии с ДВС получат 48-вольтовую мягкую гибридную установку для сокращения выбросов. Принципиально новых моторов ждать не стоит.

Известно, что в США представительский седан будет предлагаться с бензиновым двигателем 530i. К нему присоединятся чисто электрические варианты – 335-сильный заднеприводный i5 eDrive40 и 590-сильный полноприводный i5 M60 xDrive.

В Европе модель также предложат с 195-сильным дизельным агрегатом 520d. На некоторых рынках седан будет доступен с бензиновым двигателем мощностью 190 л.с. 520і. Топовым станет гибридный вариант M5, который основан на V8 и может выдавать более 700 л.с. мощности. Инсайдеры не исключают появления и высокопроизводительного универсала M5 Touring, а также его электрифицированной версии.