В Украине возобновили работу WIM-комплексы – где они установлены

«Укртрансбезопасность» вернула доступ к системам и реестрам, который был заблокирован с начала войны в Украине. Благодаря этому, организации удалось вновь запустить в работу WIM-комплексы. С их помощью осуществляется габаритно-весовой контроль фур на ключевых трассах страны.

На сегодняшний день, 2 августа 2022 года, в штатном режиме работают 28 площадок в 14 областях страны. Все они находятся на подконтрольных Украине территориях. В компании отметили, что до конца месяца запустят в работу еще около десяти комплексов. Таким образом соблюдать установленные весовые нормы будут до 38 WIM-площадок.

По состоянию на 2 августа в штатном режиме работает 28 WIM-площадок на следующих автодорогах: