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В Украине возобновили работу WIM-комплексы – где они установлены
«Укртрансбезопасность» вернула доступ к системам и реестрам, который был заблокирован с начала войны в Украине. Благодаря этому, организации удалось вновь запустить в работу WIM-комплексы. С их помощью осуществляется габаритно-весовой контроль фур на ключевых трассах страны.
На сегодняшний день, 2 августа 2022 года, в штатном режиме работают 28 площадок в 14 областях страны. Все они находятся на подконтрольных Украине территориях. В компании отметили, что до конца месяца запустят в работу еще около десяти комплексов. Таким образом соблюдать установленные весовые нормы будут до 38 WIM-площадок.
По состоянию на 2 августа в штатном режиме работает 28 WIM-площадок на следующих автодорогах:
- М-19 (Волынская область);
- М-21 и М-30 (Винницкая область);
- М-30 (Днепропетровская область);
- М-21 (Житомирская область);
- М-25 (Закарпатская область);
- Н-08 (Запорожская область);
- Н-10 (Ивано-Франковская область);
- М-30 и Н-23 (Кировоградская область);
- М-06, М-03 и М-05 (Киевская область);
- Н-09 (Львовская область);
- М-03, М-22, Н-31 и Р-60 (Полтавская область);
- Н-25 (Ровенская область);
- Н-03, М-30 и Н-25 (Хмельницкая область);
- Н-01 (Черкасская область).