Рассекречен салон нового Volkswagen Tiguan (фото)

Прототипы третьего поколения Volkswagen Tiguan уже неоднократно попадали в объективы фотошпионов. При этом заглянуть в салон автомобиля им удалось впервые.

Судя по опубликованным снимкам, следующая генерация компактного кроссовера получит горизонтально ориентированный экран мультимедийной системы, который имеет небольшой изгиб в нижней части. Он выглядит крупнее, чем тот, который используется в текущем Tiguan. Также видна более крупная цифровая приборная панель. Физические кнопки свели к минимуму.

Самыми яркими изменениями во внешности кроссовера являются более покатая линия крыши, заваленные задние стойки и обновленная оптика. Сообщается, что VW Tiguan сохранит актуальную моторную гамму. Это поколение модели станет последним с бензиновыми и дизельными двигателями. В последствии компания намерена полностью перейти на выпуск электромобилей. Представят новый кроссовер в начале 2023 года, а продажи начнутся в 2024-ом.