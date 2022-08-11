Рассекречена базовая версия нового Volkswagen Amarok (фото)

В июле этого года дебютировало второе поколение пикапа Volkswagen Amarok. В рамках премьеры компания показала топовый вариант модели и флагманский Panamericana, а вот базовый остался за кадром.

Однако долго держать информацию в секрете производителю не удалось. Инсайдеры получили доступ к серии патентных изображений и некоторым техническим данным. Судя по изображениям, эта версия будет с одинарной кабиной, рассчитанной на двоих человек. При этом размер грузовой платформы станет больше.

Передний и задний бамперы выполнены из темного пластика, что придает Amarok утилитарности. Также производитель отказался от использования хрома на решетке радиатора. Фары и задние фонари лишили сложной светодиодной графики. На задней двери исчезла надпись с названием модели.

Ожидается, что в оснащение салона войдет мультимедийная система с 10-дюймовым экраном, а в отделке будет использован прочный текстиль. В движение базовый VW Amarok будет приводить 2,0-литровый дизельный турбодвигатель мощностью 170 л.с., который сопряжен с механической коробкой передач и системой заднего привода.