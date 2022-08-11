Відновлено кредитування на автомобілі брендів концерну Stellantis

Бренди концерну Stellantis продовжують працювати заради вашої безпеки та вашого комфорту. Саме тому ми раді повідомити, що з 11 липня відновлене кредитування на автомобілі брендів PEUGEOT, CITROЁN, OPEL та DS Automobiles. І що важливо, знову доступна партнерська програма, яка розроблена саме для брендів концерну спільно з АТ «Креді Агріколь Банк»*. Дана програма пропонує можливість оформити кредит на нове авто на 2 роки під 0,01% річних, за умови авансового внеску в розмірі 60% від вартості авто.

Автомобілі брендів PEUGEOT, CITROЁN, OPEL та DS Automobiles знаходять нових покупців у світі і в Україні завдяки багатьом перевагам: впізнаваний сучасний дизайн, оригінальний салон, відмінні ходові якості, передові технології. Однак сьогодні важливу роль відіграє не тільки сам автомобіль, як продукт, а й супутні послуги, збудовані навколо нього. Представництво Stellantis в Україні дбає про те, щоб клієнти отримували все найкраще: широка дилерська мережа по всій країні, 3-річна гарантія на автомобілі, фіксована вартість ТО і можливість онлайн запису на сервіс. У цьому списку одним з ключових пунктів є умови фінансування покупки, які з 11 липня стали знову доступні для клієнтів завдяки новим кредитним програмам від банків-партнерів, таких як АТ «Креді Агріколь Банк» та АТ «Ощадбанк».

Звичайно, умови кредитування дещо змінилися, але і досі залишаються максимально вигідними та гнучкими під запити клієнтів. АТ «Креді Агріколь Банк» та АТ «Ощадбанк» українські представники брендів PEUGEOT, CITROЁN, OPEL та DS Automobiles пропонують клієнтам вигідні кредитні умови та кожна з програм має свої переваги. За програмою АТ «Креді Агріколь Банк», яка розроблена саме для клієнтів цих брендів., ви маєте можливість оформити кредит під 0,01% річних терміном на 2 роки за умови авансового внеску 60% від ціни автомобіля. При необхідності, кредит можна оформити терміном до 5-ти років. АТ «Ощадбанк» зацікавить вас привабливими відсотковими ставками від 0,01% та терміном кредитування до 7-ми років.

Всю необхідну інформацію по кредиту, а також розрахунок щомісячного платежу вам надасть фінансовий консультант салону. Подача документів і заповнення заявки теж відбувається безпосередньо в салоні. А також, бренди PEUGEOT, CITROЁN, OPEL та DS Automobiles пропонують зручний онлайн калькулятор кредитування на офіційному сайті Бренда в Україні. Це допоможе кожному зацікавленому клієнту заздалегідь прорахувати підходящий варіант кредиту для себе, навіть не виходячи з дому та без звернення до дилера Бренду. І впевнені, що отримані дані з розрахунку кредиту приємно здивують.

Для отримання розрахунку кредиту необхідно виконати лише п’ять пунктів:

Пункт 1 – зайти на сайти брендів концерну Stellantis у розділ «Онлайн склад»

– PEUGEOT – cars.peugeot.ua ;

– CITROEN – cars.citroen.ua ;

– OPEL – store.opel.ua ;

– DS Automobiles – store.dsautomobiles.ua .

Пункт 2 – обрати автомобіль який зацікавив, використовуючи зручні фільтрий онлайн-складу;

Пункт 3 – натиснути кнопку розрахунок кредиту (внизу зліва);

Пункт 4 – обрати відповідні умови кредитування (початковий внесок, термін кредитування, тип кредиту); отримати пропозиції від банків під ці умови;

Пункт 5 – ознайомитися з деталями пропозиції (загальний перший платіж з урахуванням страхування та оформлення автомобіля, розмір щомісячних платежів, графік погашення кредиту тощо); якщо все влаштовує – натиснути кнопку «ЗАБРОНЮВАТИ» та передати свої початкові дані представникам дилерських центрів для угоди.

Якщо ви все ще сумніваєтеся в необхідності придбання авто, то зараз це знак для вас! З вигідними програмами кредитування на авто брендів PEUGEOT, CITROЁN, OPEL та DS Automobiles ви можете втілити свою мрію про новеньке авто з салону прямо зараз.

* Кредитний партнер АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК». Ліцензія НБУ №99 від 12.10.2011р.,внесено до Державного реєстру банків 10.02.1993 р. за № 149.