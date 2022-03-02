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Разрушен железнодорожный мост между Запорожьем и Энергодаром
Запорожская областная военная администрация сообщила о том, что в ходе военных действий разрушен железнодорожный мост стратегического значения в городе Васильевка, который соединял Запорожье и Энергодар. Инфраструктура города серьезно пострадала.
Фото разрушенного моста опубликовал глава Запорожской областной государственной администрации Александр Старух.
«Васильевка. Железнодорожного соединения на юг Запорожской области больше нет», – написал глава ОГА.