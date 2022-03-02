ВСУ передали пол сотни конфискованных автомобилей
На площадках ГП «СЕТАМ», расположенных по всех территории Украины, скопилось довольно много конфискованных транспортных средств. Министерство юстиции Украины при содействии народных депутатов Кабинета Министров приняли решение о передаче их на нужды ВСУ.
Уже осуществили три передачи машин. Первая состоялась 27 февраля. Тогда украинской армии отдали 18 автомобилей. Вторая – 28 февраля, а третья – 1 марта. За последние двое суток в общей сложности отгрузили 33 транспортных средства. Они не новые, но на ходу. Также на нужды армии передали машины, которые можно использовать для баррикад и в качестве доноров для других машин.
Также ГП «СЕТАМ» передало военным из своих запасников оптические прицелы, мобильные телефоны, роутеры и другое имущество. В организации отметили, что все, кому нужен транспорт или другое имущество, могут обратиться в контактный центр.