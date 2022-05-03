Новости Развал схождение: что это и зачем его делать

Развал схождение или сход-развал — это углы расположения колес автомобиля относительно друг друга и дорожного полотна. Многие водители пренебрегают процедурой регулировки этих углов. Но делать это нельзя. Она должна проводиться как минимум раз в год. И это в том случае, если причины для вмешательства не возникли раньше.

Добиться идеальных параметров по установке колес можно только на специальном стенде. Поэтому для настройки нужно обращаться в автосервис со специализированным оборудованием.

Понятие развала и схождения

В этом словосочетании спрятаны сразу два понятия:

схождение;

развал.

Схождение — это углы расположения колес одной оси по отношению друг к другу. Если колеса передней стороной повернуты внутрь, то это положительное схождение колес. Если наоборот (наружу), то отрицательное. В современных автомобилях встречаются оба варианта. Первый присущ для заднеприводных моделей, второй — для переднеприводных.

Развал — углы отклонения колес относительно условной вертикальной линии или плоскости дороги. Он может быть:

нулевым (нейтральным) — колеса расположены параллельно вертикальной оси и перпендикулярно дороге;

положительным — верхняя сторона наклонена наружу;

отрицательным — верхняя сторона наклонена внутрь.

Сторона наклона и величина углов для каждого автомобиля индивидуальны. На это влияет тип и характеристики транспортного средства, тип подвески. Это еще одна причина, почему нужно делать развал схождение на СТО. Хороший специалист знает все нюансы регулировки для каждого автомобиля.

Для чего и когда нужно делать сход развал колес

Производить регулировку так же важно, как и держать их постоянно целыми и накачанными. Но многие придают ей меньшее значение, что является большой ошибкой. При неправильном развале и схождении появляется ряд проблем:

ухудшается управляемость авто, его послушность и устойчивость при движении прямо и на поворотах;

ускоряется износ резины или она изнашивается неравномерно;

увеличивается нагрузка на элементы подвески, в связи с чем снижается их ресурс;

увеличивается расход топлива.

Выполнять настройку необходимо, чтобы избежать появление этих проблем. В любом случае цена на услугу будет меньше, чем на ремонт ходовой или замену покрышек. Соответственно, если они уже возникли, то тоже следует обратиться на СТО.

Сход развал нужно делать раз в год или после преодоления 20-30 тыс. км, если раньше причины для этого не возникали. Дело в том, что в результате естественного износа элементов подвески сход развал колес изменяется. Процесс ускоряется при езде по плохим дорогам, пересеченной местности и при агрессивном стиле вождения.

Если производилась замена рулевых наконечников, ШРУСа или шаровых опор, то тоже понадобится вмешательство специалиста.

Что дает регулировка

Настройка сход-развала даст следующие результаты:

будет увеличена площадь соприкосновения резины с дорожным полотном;

увеличится сцепление с дорогой;

улучшится управляемость, авто станет более послушным и маневренным;

минимизируется износ протектора резины, будет решена проблема неравномерного износа.

Все это в комплексе продлит ресурс комплектующих автомобиля, повысит комфорт в управлении и обеспечит высокий уровень безопасности.

Выполняется процедура при помощи специальных стендов. Они бывают:

оптическими — самые старые, но проверенные и эффективные;

лазерными — наиболее распространенные;

компьютерными или 3D — самые новые, простые в использовании и точные.

Для выполнения работы важно правильно выбрать автосервис. Далеко не все специалисты, которые предлагают услугу, способны сделать развал схождение качественно. Для этого нужно не просто уметь пользоваться оборудованием, но и знать особенности каждого автомобиля. Например, одну модель нужно нагружать, а вторую нет. Для одной подходит положительный развал, а для второй отрицательный. Хороший мастер знает все эти нюансы.