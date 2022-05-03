Стало известно, какие автомобили ввозят украинцы из-за границы

Беспошлинная растаможка автомобилей действует в Украине около месяца. За это время в страну ввезли 29 195 машин. Вопреки бытующему мнению о том, что происходит массовый ввоз премиальных иномарок, это вовсе не так.

Как заявила народный депутат от партии «Батьківщина» Алена Шкрум, больше половины (16 793 шт.) ввезенных «евроблях» приходится на бюджетные модели, стоимость которых не превышает 100 000 гривен. Причем большая часть таких машин идет на нужды ВСУ.

Также за указанный период на льготных условиях растаможили 11 406 машин стоимостью от 100 до 500 тысяч гривен и 760 – по цене от 500 тысяч до 1 млн гривен. Автомобилей, чей ценник перешагнул отметку в 1 млн грн, ввезли на таможенную территорию нашей страну всего 196 единиц.

Также за месяц было легализовано 40 автомобилей, стоимостью более 2 млн гривен. Самым дорогим среди них был Mercedes-Benz, за который владелец заплатил 8,5 млн грн.

«Всего одна тысяча машин стоимостью более 500 тысяч гривен за месяц на всю Украину это совершенно не катастрофический показатель. Чтобы избежать склок, предлагаю обратиться к этим украинцам и предложить им добровольно оплатить налог (полностью или частично) через ‎«Дію», а эти деньги отправить на нужды ВСУ. Думаю, большинство согласится», – написала нардеп.