Рейтинг Fortune: Volkswagen стал автопроизводителем с самой большой выручкой

В рейтинге Global 500 немецкий концерн занял восьмое место

Fortune опубликовал ежегодный рейтинг Global 500, в который входят мировые компании с крупнейшей годовой выручкой. Как отмечается, в минувшем финансовом году суммарная выручка 500 крупнейших мировых компаний составила $37,8 трлн, что на 19% больше, чем годом ранее.

Из них $572,7 млрд заработала американская сеть оптовой и розничной торговли Walmart, входящая в список Global 500 уже 28 лет. Также в «тройку» вошли торговая площадка Amazon ($469,8 млрд) и китайская электросетевая корпорация State Grid ($460,6 млрд).

Мировая автомобильная отрасль в свежем рейтинге Fortune Global 500 представлена 23 компаниями. Из них первой «десятке» только одна — Volkswagen Group с годовой выручкой $295,8 млрд (+16,5% за год). Вторая среди автопроизводителей и тринадцатая в общемировом рейтинге японская Toyota Group — $279,3 млрд (+8,8%). Третьим в отраслевом рейтинге и 29-м в мировом стал альянс Stellantis — $176,7 млрд и +225,3% к прошлому году. Также в «автомобильную пятерку» вошли Mercedes-Benz (38-е место, $158,3 млрд) и Ford (53-е место, $136 млрд).

Примечательно, что в этом году 7 из 23 крупнейших автомобильных компаний мира — китайские. Это Zhejiang Geely Holding Group, Dongfeng Motor, SAIC Motor, China FAW Group, Beijing Automotive, Guangzhou Automobile и BYD. Причем SAIC Motor с результатом в $120,9 млрд занимает 9 строку в отраслевом рейтинге и 68 в мировом. А компания BYD впервые вошла Global 500 и сразу оказалась на 436 позиции с выручкой $32,7 млрд.