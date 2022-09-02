Украинский рынок новых легковых автомобилей ушел в крутое пике – статистика

Ситуация на автомобильном рынке Украине продолжает быть нестабильной. Если в июне и июле продажи новых легковых автомобилей демонстрировали стабильный прирост, то в августе они резко пошли вниз.

Так, по данным «Укравтопрома», в минувшем месяце первую регистрацию прошли 2900 новых легковых машин, что в три раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Если сравнивать с предыдущим периодом (июлем 2022 года), то продажи сократились на 20%. Самой востребованной маркой месяца стала Toyota. Автомобилям данного бренда отдали предпочтение 750 украинцев.

Несмотря на то, что спрос на новые Toyota был по-прежнему высоким и марка смогла оказаться на вершине рейтинга, продажи этих машин в сравнении с прошлым годом упали на 40%. А вот по сравнению с июлем этого года спрос на авто японской марки вырос на 26%. Лидером в личном зачете стал кроссовер Toyota RAW4. На его счету 168 регистраций.

В топ-5 самых востребованных марок августа вошли: