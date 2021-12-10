В Украине б/у автомобили могут существенно подорожать в ближайшее время

Подержанные автомобили в Европе уже прибавили в цене 20%

Компания AutoScout24, регулярно анализирующая автомобильный рынок, опубликовала статистику, которая ярко демонстрирует, когда и на сколько прибавили в цене б/у автомобили. По информации аналитиков, в ноябре 2021 года европейские покупатели подержанных машин заплатили на 18% больше по сравнению с тем же месяцем 2020 года. В денежном эквиваленте эти 18% составляют примерно 4 207 долларов.

Руководитель отдела продаж AutoScout24 Штефан Шнек заявил, что в 2020 году стоимость бывших употреблении автомобилей оставалась на уровне 2019 года. Сейчас же картина совершенно иная и она не радует.

Такой стремительный рост цен Шнек объясняет несколькими факторами. Один из них — отказ людей от общественного транспорта в пользу собственного автомобиля. Это повлияло на спрос, ну а он отразился на стоимости. Второй фактор — перебои в производстве, из-за чего автопроизводители не выполнили поставленных целей. Третьим фактором стал полупроводниковый кризис, отразившийся на выходе новых моделей. Ну а покупатели, не желая ждать, обратились к вторичному рынку.

Также аналитики отметили зависимость роста цен от типа силовой установки. Электрические и бензиновые автомобили подорожали на 9%, в среднем до 37 538 и 23 041 долларов соответственно. Дизельные модели прибавили в цене 8%, подорожав в среднем до 28 270 долларов. Гибридные — 5% и теперь в среднем стоят 39 838 долларов. В то же время автомобили на сжиженном природном газе подешевели на 20%.

Рост цен коснулся всех сегментов отрасли. Больше всего прирост отразился на моделях среднего класса — 14%, меньше на внедорожниках и спорткарах — 8%. Такое движение цен на европейском рынке может затронуть и Украину. Импортируемые в нашу страну б/у авто из ЕС станут дороже, но это может отразиться и на местном рынке.