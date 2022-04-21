Рено Украина предоставила ответы на самые часто задаваемые вопросы клиентов

– Заказать новый автомобиль в производство нельзя, но мы работаем над восстановлением такой возможности.

– Заказать новый автомобиль в производство нельзя, но мы работаем над восстановлением такой возможности.

Автомобиль в производство заказан до войны, а доставить его должны были весной, до сих пор действителен ли этот заказ, доставят ли этот автомобиль?

– Из-за начала войны в Украине многие заказы на производство автомобилей были отменены, однако каждый случай – индивидуален, поэтому обращайтесь за подробностями к дилеру, у которого оформляли заказ, если он работает, или на службу поддержки Renault

0 800 500

351

, если дилер не работает. Актуальный график работы и контакты дилеров – здесь:

https://bit.ly/3utrovW