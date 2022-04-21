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Рено Украина предоставила ответы на самые часто задаваемые вопросы клиентов
Рено Украина фокусируется на предоставлении необходимой информации клиентам и ценителям Renault в Украине и за рубежом. Ниже собраны ответы на самые частые вопросы, которые мы от них получили.
ГРАФИК РАБОТЫ ДИЛЕРСКИХ ЦЕНТРОВ И СТО
- Работают сейчас автосалоны? – Автосалоны работают в зависимости от региона. График работы и контакты дилерских центров регулярно обновляются. Их можно найти на сайте: https://bit.ly/3utrovW или позвонив в Службу поддержки 0800500351.
- Работают ли сейчас СТО? – СТО работают в зависимости от региона. График работы и контакты дилерских центров регулярно обновляются. Их можно найти на сайте: https://bit.ly/3utrovW или позвонив в Службу поддержки 0800500351.
ПРОДАЖА И ДОСТАВКА НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
- Продаются ли сейчас новые автомобили? – Продажи новых автомобилей проходят в рамках имеющихся ресурсов. Мы работаем над возобновлением поставок автомобилей.
- Можно сейчас заказать новый автомобиль в производство? – Заказать новый автомобиль в производство нельзя, но мы работаем над восстановлением такой возможности.
- Автомобиль в производство заказан до войны, а доставить его должны были весной, до сих пор действителен ли этот заказ, доставят ли этот автомобиль? – Из-за начала войны в Украине многие заказы на производство автомобилей были отменены, однако каждый случай – индивидуален, поэтому обращайтесь за подробностями к дилеру, у которого оформляли заказ, если он работает, или на службу поддержки Renault 0 800 500 351 , если дилер не работает. Актуальный график работы и контакты дилеров – здесь: https://bit.ly/3utrovW .
- Автомобиль частично оплачен, но из-за войны его не забрали, вернут ли мне средства? – каждый случай – индивидуальный, обращайтесь за подробностями к дилеру, у которого оформляли заказ, если он работает, или на службу поддержки Renault 0800 500351, если дилер не работает. Актуальный график работы и контакты дилеров – здесь: https://bit.ly/3utrovW.
ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТО, ГАРАНТИЯ И НАЛИЧИЕ ЗАПЧАСТЕЙ В УКРАИНЕ
- Будут ли сниматься с гарантии авто, не прошедшие плановое ТО в срок? – Каждый гарантийный случай рассматривается отдельно на присутствие связи поломки с выполнением планового технического обслуживания, так что каждое решение принимается в зависимости от выводов такого рассмотрения. На время войны отсутствие возможности пройти плановое ТО вовремя будет учтено.
- Как сейчас проводят плановое ТО, например, в Киеве, Львове, других городах? – ТО проводится по предварительной записи. График работы и контакты дилерских центров регулярно обновляются. Их можно найти на сайте: https://bit.ly/3utrovW или позвонив в Службу поддержки 0 800 500 351.
- Есть ли дефицит запасных частей и комплектующих? – Большинство запасных частей для выполнения технического обслуживания авто Renault есть на складах работающих дилеров, а также налажены их поставки из Европы.
Запасные части, отсутствующие на складах в Украине, поставляются, но в более длинные сроки, чем раньше.
- Если по определенным причинам не будет возможности подтвердить прохождение ТО (отсутствует руководство по эксплуатации или отметке о ТО и т.п.) , какие в таком случае рекомендации для проведения работ по гарантии ? – Каждый гарантийный случай рассматривается отдельно на наличие связи поломки с выполнением планового технического обслуживания, поэтому каждое решение принимается в зависимости от выводов такого рассмотрения. На время войны отсутствие возможности пройти плановое ТО вовремя будет учтено.
ОБСЛУЖИВАНИЕ УКРАИНСКИХ АВТО В ЕС
- Действует ли в странах ЕС гарантия от производителя? – Согласно существующей процедуре Renault все гарантийные автомобили, временно находящиеся в странах ЕС, имеют право на гарантийное обслуживание в сети Renault в странах ЕС. Если Вы получили отказ в любой стране ЕС на гарантийное обслуживание, обращайтесь на службу поддержки Renault 0 800 500 351 (в Украине бесплатно ) или +380673575629 (из-за границы по тарифам Вашего оператора)
- Фиксируют ли европейские СТО проведение планового ТО гарантийного украинского автомобиля? – Да, проведение ТО фиксируется в сервисной книге. Поэтому просим хранить какие-либо подтверждающие документы о прохождении ТО в другой стране.
- В каких странах можно получить обслуживание по гарантии и Сервисному контракту? – Все страны ЕС (Австрия, Бельгия, Болгария, Греция, Дания, Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Германия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Венгрия, Финляндия , Хорватия, Чехия, Швеция)