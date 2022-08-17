Новой Mazda3 улучшили топливную экономичность

Через несколько месяцев в дилерские центры начнет поступать новая Mazda3 2023 года. Накануне ее выхода на рынок, производитель модернизировал силовую установку модели, сделав ее более мощной, но при этом экономичной.

Так, отдачу безнаддувного 2,5-литрового двигателя Skyactiv-G увеличили до 194 л.с., а крутящий момент – до 252 Нм. Несмотря на улучшение производительности использование бензина премиум-класса не требуется. К тому же, двигатель оснастили обновленной технологией отключения цилиндров, что позволило сократить расход топлива с 9 до 7,5 литра на 100 км в смешанном цикле.

Также стало известно, что из линейки исключили седан Mazda3 с 2,0-литровым мотором Skyactiv-G на 155 л.с. и 203 Нм. Теперь моделью начально уровня является версия S, которая комплектуется 2,5-литровым двигателем.