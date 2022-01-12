Как Генри Форд установил мировой рекорд скорости на автомобиле

В этот день, 12 февраля 1904 года Генри Форд за рулем гоночного автомобиля Ford 999, созданного под его руководством, установил абсолютный рекорд скорости на суше – 147,042 км/ч.

Еще 10 октября 1902 года в Детройте, на ипподроме «Гросс-Поинт» состоялись первые в истории США автомобильные гонки. На старт со своими машинами вышли трое. Первым был «гонщик Америки №1» Александр Уинтон, автор абсолютного рекорда скорости в стране. Вторым – пионер американского автомобилизма Уильям Мюррет. А третьим – тогда еще никому неизвестный механик Генри Форд.

Но именно ему и улыбнулась судьба. Автомобиль Мюррета сошел с дистанции почти сразу после старта из-за неисправности мотора, а на девятом круге по той же причине прекратил гонку и Уинтон. Так что победителем нежданно-негаданно стал Генри Форд. Он получил приз в 10 000 долларов, но что еще важнее – привлек к себе внимание.

Но на этом Генри не остановился. И на следующий год в его мастерской собирают сразу два автомобиля-близнеца, которые получили название «999» – в честь известного тогда в стране железнодорожного экспресса.

Это были необычные машины. Низкие и очень длинные, они не имели ни кузова, ни даже капота. Изобретатель хотел таким образом максимально снизить вес машины, а также уменьшить площадь ее лобового сопротивления. На автомобиле был установлен 4-цилиндровый двигатель внушительным рабочим объемом 17,9 л, который развивал небольшую по нынешним временам мощность – лишь 72 л. с.

Интересно, что рама была сделана из деревянных балок. Более того, муфта, соединяющая коленчатый вал мотора и ведущие задние колеса, была тоже изготовлена из дерева. Колеса эти крепились жестко – никаких рессор не было. И наконец, самое интересное: вовсе отсутствовали тормоза!

Неудивительно, что известный велогонщик Том Купер, приглашенный Фордом, наотрез отказался выступать на такой машине. Попытать счастья решился другой спортсмен – мотогонщик Барни Олдфилд. Правда, он… вообще никогда не ездил за рулем автомобиля.

Но все обошлось благополучно. Во время заезда летом 1903 года, все на том же ипподроме «Гросс-Поинт», Олдвильд без проблем оставил позади всех соперников, в том числе мечтавшего о реванше Уинтона.

Вдохновленный успехом, летом 1903 года Генри открывает компанию Ford Motor и выпускает первые три сотни простеньких автомобилей Type A, с двухцилиндровым двигателем мощностью всего 8 л. с. Однако для их успешной продажи нужна была опять-таки реклама. Потому Форд решает снова устроить гонки и бросает вызов конкурентам. Они, однако, не спешили с ответом, а тем временем наступила зима.

И Форд принимает радикальное решение: самому сесть за руль и ехать в одиночку. Задача была амбициозная: установить абсолютный мировой рекорд скорости. В начале января 1904 года возле Детройта, на льду замерзшего озера Сент-Клер расчистили от снега трассу длиной 6,5 км и для лучшего сцепления с колесами посыпали ее золой. Пробный заезд Форд провел 9 января, на всякий случай без ненужных свидетелей. А 12 января, уже в присутствии судей и публики, машина Генри устремилась вперед.

Форду нужна была только победа: ведь на следующий день в Нью-Йорке открывалась автомобильная выставка, где он демонстрировал свои новые модели. И желанная цель таки была достигнута – Генри установил абсолютный рекорд скорости – 147,042 км/ч.

Правда, авторитетная комиссия в Париже не посчитала это достижением мировым, сославшись на какие-то неточности в измерениях. Но Форда вполне устроило для рекламы и американское первенство. А за руль гоночных автомобилей он уже никогда больше не садился. Зато через несколько лет установил мировой рекорд другого плана – его компания стала самым крупным в мире производителем автомобилем.