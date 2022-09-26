Уникальное купе Peugeot 1938 года продали на аукционе

Новому владельцу одно из трех существующих спорткупе обошлось 885 000 долларов

Peugeot 402 Darl’mat Special Coupe — один из самых красивых автомобилей французской Carrosserie Pourtout. Он продавался в конфигурациях купе, родстер и кабриолет.

История модели началась с дебютного показа Peugeot 302 Darl’mat Special Sport на Парижском автосалоне 1936 года. Его разработал Эмиль Дарлат, который в период между Первой и Второй мировыми войнами был успешным дилером и частным автогонщиком. К началу 1930-х годов он сосредоточился исключительно на продажах и обслуживании Peugeot.

Во время своего межвоенного подъема Дарлат наладил рабочие отношения с двумя наиболее уважаемыми именами в отрасли: производителем кузовов из Буживаля Марселем Пурту и его главным стилистом Жоржем Поленом. Первые плоды этого сотрудничества Дарлмат показал на Парижском автосалоне 1927 года, а в 1933 году на Всемирной выставке в Чикаго дебютировал Peugeot 301 с новым аэродинамическим кузовом от Полена.

К середине 1930-х годов достижения Дарлата привлекли внимание руководителей Peugeot, которые стремились вернуть компании ее автоспортивную славу. В 1936 году они начали поставлять ему шасси модели 302.

На следующий год три родстера Darl’mat Special приняли участие в гонке «24 часа Ле-Мана», где заняли 7-е, 8-е и 10-е места. В 1938 году Peugeot предоставила Дарлату последнюю, более легкую версию своего шасси 402 — 402 Legere. Она стала основой для усовершенствованного Peugeot 402 Darl’mat Special. Родстер под управлением Шарля де Кортанзе и Марселя Конте занял первое место в классе 2,0-литровых автомобилей и пятое место в общем зачете.

По некоторым данным, всего выпустили 105 экземпляров Darl’mat Special: 53 родстера, 32 кабриолета и 20 купе. Считается, что на платформе 402-й серии 1938 года построили всего шесть купе. До наших дней сохранились три из них.

Автомобиль, проданный 19 августа на аукционе RM Sotheby’s в Монтерее, принадлежал директору гоночной команды Peugeot Альфреду Джауке. Купе он получил к Рождеству, в качестве благодарности за поддержку усилий Эмиля Дарлата в Ле-Мане.

В США купе попало в 1960-х или 1970-х годах и несколько раз меняло владельцев. Уже в 2002 году автомобиль попал в руки одного из коллекционеров, который заказал его комплексную реставрацию. В 2004 оно появилось на конкурсе элегантности в Пеббл-Бич, после чего автомобиль передали в RM Auto Restoration для дальнейшей тонкой настройки.

Как говорится в описании лота, это редкая красота, идеально подходящая для показа на крупных конкурсах элегантности и праздничных мероприятиях, посвященных межвоенному дизайнерскому движению French Curves. Он станет сенсационным дополнением к любой коллекции кузовных автомобилей.

Новому владельцу уникальное купе Peugeot 402 Darl’mat Special Coupe 1938 года обошлось в 885 000 долларов. Имя счастливчика осталось загадкой.