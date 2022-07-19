Opel досрочно снимает с производства свою топовую модель

До конца этого года компания Opel прекратит производство Insignia на своем заводе в городе Рюссельсхайме (Германия). Конвейер покинет модель в кузовах лифтбэк и универсал.

Как сообщили в компании, преемника у модели не будет. Особившуюся нишу займет новый электрический кроссовер, который представят в 2025 году. Вот только производство новинки наладят на мощностях завода в Италии. На предприятии в Германии будут собирать новое поколение Astra и родственной ему модели DS4.

Причиной такого решения стала устаревшая платформа, на которой базируется автомобиль. А также то, что Insignia является последней моделью марки, которая была разработана Opel до вхождения в состав концерна SPA. Изначально лифтбэк и универсал хотели снять с конвейера в 2024 году, но резкое снижение спроса заставило компанию пересмотреть свое решение.