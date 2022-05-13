Ричард Гир выставил на продажу свой Jaguar, чтобы помочь Украине

Популярный американский актер и режиссер Ричард Гир выставил на аукцион свой раритетный кабриолет Jaguar XK8. Вырученные средства он передаст на помощь украинцам, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за российской агрессии.

Торги пройдут на онлайн-площадке Bring a Trailer. Судя по листингу, Jaguar XK8 был выпущен в 1999 году и находится в идеальном состоянии. За свою историю он проехал 30 тысяч миль (48,2 тысячи км). Кабриолет окрашен в оттенок Anthracite Pearl и оснащен черным мягким верхом. Салон отделан кашемировой кожей, которую дополняют вставки из натурального дерева.

В движение автомобиль приводит 4,0-литровый двигатель V8 мощностью 290 л.с., который работает в паре с 5-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Ездит он на 17-дюймовых легкосплавных дисках. Также в оснащение входят регулируемые сиденья с подогревом, автоматический климат-контроль и стереосистема Pioneer.

На данный момент максимальная ставка составляет 29 000 долларов. До конца аукциона остается четыре дня. Вырученная от продажи машины сумма будет разделена поровну и поступит на счета некоммерческих организаций World Central Kitchen и Open Arms Ukraine. Они, в свою очередь, помогут жителям Украины, пострадавшим в войне.