Новости В Мелитополе оккупанты устанавливают на автомобили номера с имперской символикой

Практически с первых дней войны Мелитополь находится под оккупацией. Рашисты, чтобы обозначить свое влияние на этой территории, пытаются навязать характерную символику.

Так, как сообщали в Запорожской военной администрации, на днях они начали раздавать автомобильные номера с изображением герба Запорожья образца 1811 года и надписи «TVR‎». Последняя является прямой отсылкой в ​​Таврической губернии.

«На временно оккупированных территориях враг пытается разместить как можно больше знаков, маркирующих территории как российские. Это касается разных сфер жизнедеятельности: восстановление коммунистических памятников, использование фальшивых символов и т.п. Такая деятельность врага – не идолопоклонство, а мощная информационно-психологическая операция, направленная на подавление сопротивления местного населения оккупированных территорий», – говорится в сообщении.