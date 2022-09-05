Российские автодилеры жалуются на низкие заработки

За полгода маржа от продажи автомобилей упала в три-четыре раза

Автомобильный рынок России переживает не лучшие времена. Лишним доказательством тому стали жалобы автодилеров на падение маржи от продаж. По сравнению с февралем-апрелем 2022 года они упали в два-четыре раза.

Некоторые продавцы говорят о падении прибылей с каждого проданного автомобиля в 4,1 раза по сравнении с мартом. И это при том, что в августе спрос вырос. Как отмечается, если в марте, когда большинство мировых автомобильных брендов ушли из России, автомобили расхватывали, как «горячие пирожки», то сейчас выбирают долго и придирчиво.

Но выбирать особо не из чего. Поставки автомобилей в Россию остановились еще весной. С того же момента не работают и российские автозаводы. В автосалонах преобладает продукция китайских компаний. Сами же россияне все больше обращают внимание на дорогие автомобили с пробегом.