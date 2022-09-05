IIHS: автомобили все еще плохо «видят» пешеходов в темноте

Три четверти пешеходов погибают в темное время суток

Американский страховой институт дорожной безопасности (IIHS) опубликовал результаты новой серии краш-тестов с участием 23 автомобилей разного класса. Как сообщается, 12 из них получили самую низкую оценку за безопасность или вообще не прошли аттестацию.

Основное внимание эксперты уделили работе системы предотвращения столкновений в пешеходами в темное время суток. Для тестов использовали манекен, который автомобили просто не замечали или реагировали на него очень медленно. Как подчеркивается, восемь из двенадцати автомобилей, которые показали «плохой» или «неудовлетворительный» результат ночью, днем получили оценку «прогрессивно» или «отлично».

Интересно, что разные модели одного и того же бренда вели себя очень по-разному. Например, Nissan Pathfinder получил оценку «отлично», а Nissan Altima испытание не прошел. Аналогичная ситуация и с моделями Toyota. Highlander и Camry стали «отличниками», тогда как у Tacoma такой системы нет.

С 2023 года Volkswagen планирует комплектовать свои автомобили камерой, которая обеспечит более качественную работу системы распознавания пешеходов. Сейчас для этого используются только радары.

IIHS намерен с 2023 года потребовать, чтобы ночные тесты стали обязательным для получения наивысшего рейтинга безопасности. По данным данным института, в темноте погибают три четверти пешеходов. В 2021 году на автомагистралях США погибли 7324 пешехода, на 13% больше чем в 2020 году. По сравнению в 2009 году количество смертельных случаев выросло больше чем на 80%.