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Новости
IIHS: автомобили все еще плохо «видят» пешеходов в темноте
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BMW начал выпускать топливные элементы для водородного iX5
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«Тирамису для ВСУ» - как волонтеры отправляют на фронт автомобили
Кроки до перемоги
В Украину завезли уникальный пожарный автомобиль ВВС США
Новые авто
Обзор электромобиля со скромным названием «Чемпион мира»
Мото
Отреставрирован уникальный спортивный мопед отечественного производства
Одиночный
Медицинская УАЗ «Буханка» получила в Украине забавный тюнинг
Новости
На продажу выставлен универсал Cadillac Castillian Fleetwood Estate 1976 года
Новинка
В Украине реализован интересный проект на шасси грузовика JAC N120
Видео
В Киеве появилась интересная пожарная автоцистерна Camiva
Событие
Украинский рынок новых автобусов начинает оживать
Событие
Украинский рынок грузовиков обрел нового лидера
Событие
DAF Трак Центр Киев возобновляет работу
Запчасти
Renault Trucks открывает завод запчастей для повторного использования
Детский транспорт
Для прогулок и не только: топ практичных колясок которые можно купить в Украине
Детский транспорт
Лето 2022 г. Выбираем детский транспорт
Событие
Аграрии Киевской области получили мощный автопоезд-зерновоз
Событие
Супер-вместительный зерновоз отправился хмельницким аграриям
Безопасность
Внимание, на дорогах Киева снова бетонные блоки и "ежи"
Безопасность
На что нужно обратить внимание при выборе детского автокресла
Рус Укр
Автоцентр Новости IIHS: автомобили все еще плохо «видят» пешеходов в темноте

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    IIHS: автомобили все еще плохо «видят» пешеходов в темноте
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