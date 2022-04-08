Российские автомобилисты столкнутся с дефицитом шин

Запасов автомобильных шин в России хватит на 11-17 месяцев

В результате ухода из российского рынка компаний Continental, Michelin, Bridgestone и Pirelli в России сформировался дефицит автомобильных шин. По некоторой информации, на данный момент на складах производителей и импортеров, а также в точках продаж хранится около 79,1 миллионов шин.

Из них 18,1 млн — шины для грузовых автомобилей, автобусов и сельхозтехники и 61 млн для легковых машин (26,5 млн летних, 11,5 млн зимних, почти 14 млн зимних шипованных и около 9 млн всесезонных). При том же уровне спроса, что и в 2021 году этих запасов хватит на 11-17 месяцев, а конкретно шин для легковых авто на 2 года.

Как сообщается, в первые две недели марта на фоне сообщений об прекращении поставом ведущими мировыми компаниям россияне приобрели 1,2 млн шин. Для сравнения, за две недели февраля было продано 0,4 млн единиц. При этом объем российского рынка легковых шин в последние годы составлял около 30 млн единиц.