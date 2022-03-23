Siemens остановил поставку скоростных поездов "Сапсан" для российских железных дорог

С рф отказываются сотрудничать все новые и новые ведущие западные компании. Так, немецкий машиностроительный концерн Siemens прекращает поставку скоростных электропоездов «Сапсан». Об этом рассказал сам директор ржд, сообщает Meduza.

Отметим, что в 2021 году в рф было поставлено три таких электропоезда, а с 2009 года в общей сложности эксплуатируется 16 единиц. Хотя конструктивно они рассчитаны на скорость в 300 км/ч, реально по российским железным дорогам они курсируют со скоростью 160-200 км/ч. Стандартный состав из 10 вагонов перевозит около 500 человек.

Что же касается технического обслуживания, то Siemens пока его проводит, но как отметили в компании, «если поступят уточнения, то все может измениться». Напомним, что Siemens заключил с ржд контракт стоимость 354 млн долларов на техобслуживание электропоездов «Сапсан» в течении 30 лет.

Кстати, поставлять в рф пассажирский жд транспорт недавно отказался еще один зарубежный гигант – французская компания Alstom. Ее поезда «Аллегро» предназначены для скоростной линии «Санкт-Петербург – Хельскинки».