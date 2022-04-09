Российские солдаты-мародеры вывозят из Украины угнанные автомобили (видео)

Солдатам РФ чужды такие понятия, как честь и совесть. Они не только уничтожают наши города и мирных жителей, а и устраивают массовые мародерства. Орки забирают из домов украинцев все, что по их мнению имеет хоть какую-то ценность. Также они угоняют автомобили.

Украденные в Украине машины мародеры вывозят в РФ через Белоруссию. По данным проекта «Беларусский Гаюн», за это время через территорию данной страны было вывезено около сотни автомобилей. Большая часть – седаны, хетчбэки, кроссоверы, внедорожники и минивэны. Однако не брезгуют оккупанты и более крупным транспортом. Например, в колонах были замечены грузовики с логотипами торговой марки «Гаврилівські курчата».

Все машины не имеют номерных знаков. При этом на них краской нанесены отметки «V». Как отметили журналисты проекта, ранее распространялась информация, что это личный транспорт солдат РФ. Однако в последствии стало понятно, что она далека от реальности, и все автомобили с такими надписями угнаны с территории Украины. Часть машин удалось сфотографировать. Снимки обнародовал проект Motolko.help.