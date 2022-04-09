Компания Komatsu остановила производство в России

Японский производитель строительной и дорожной техники отреагировал на российскую военную агрессию

Японская транснациональная корпорация Komatsu, один из крупнейших производителей строительного, горнодобывающего, лесного и военного оборудования, дизельных двигателей и промышленного оборудования остановила свой завод в России. Предприятие «Комацу менуфекчуринг рус» в Ярославле выпускало строительную и дорожную технику.

Инвестиции в завод составили 150 миллионов долларов. На производстве заняты более 400 человек. Как сообщили в компании, также с 30 марта 2022 года остановлены поставки продукции Komatsu на российский рынок. Причина такого решения — полномасштабная война России против Украины.

Японская компания намерена передать Украине 1 миллион евро поддержки. Эти средства будут переданы людям пострадавшим в результате военной агрессии. Также компания планирует взимать денежные взносы от сотрудников.