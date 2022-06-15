Культовый спорткар Audi выставили на аукцион после 30-летнего простоя (фото)

На онлайн-аукционе Car и Classic продали культовый спорткар Audi Quattro Turbo 1982 года выпуска. Финальная ставка за коллекционную модель составила 20 250 фунтов стерлингов.

Такая низкая ставка обусловлена удручающим состоянием знаменитого купе. После смерти владельца, его на долгие 28 лет заперли в гараже. Из-за отсутствия должного обслуживания кузов машины поржавел и местами прогнил. Ходовая также находится в ужасном состоянии и требует восстановления.

Пятицилиндровый турбодвигатель объемом 2,2 литра завести не удалось. И это при том, что пробег у этого Audi 93 476 км. Стоит отметить, что на купе установлены оригинальные легкосплавные колесные диски Fuchs, а вот обвес, выполненный в цвет кузова, неизвестного происхождения.

Если экстерьер Audi Quattro Turbo требует тщательной и дорогостоящей реставрации, то его салон сохранился в довольно неплохом состоянии. Конечно признаки износа присутствуют, да и грызуны изрядно наследили в нем. Однако он в полной комплектации, за исключением радио, и это немаловажно. В любом случае этот экземпляр культового купе станет отличным дополнением любой коллекции.