В лесу нашли заброшенную коллекцию автомобилей (видео)

Энтузиастам посчастливилось найти уникальную коллекцию классических автомобилей. К сожалению, большая часть машин находится в удручающем состоянии, так как их на долгие годы бросили гнить в старом амбаре.

Видео опубликовали на YouTube-канала The Bearded Explorer. В ветхом строении и вокруг него можно насчитать несколько десятков автомобилей разных марок. Среди них можно отметить представителей Bentley, Jaguar, Rolls-Royce, Porsche, Lotus, Saab, Morris, Mercedes. Судя по тому, как они выглядят, некоторые машины находятся здесь относительно недавно, но большая часть – стоят как минимум четверть века.

Многие машины попросту слились с природой. Через них проросла трава и кустарники, а колеса и бамперы погрузились в грунт. Также часть автомобилей разобрана на запчасти, которые рассредоточены по всему участку. Сильно пострадали Saab, Porsche 911 и Porsche 924. Плачевно выглядит и роскошный Cadillac Eldorado восьмого поколения. От долгого стояния у него пострадал не только кузов, а и салон. Обивка и приборная панель грязные, дверная панель развалилась, а напольное покрытие исчезло.

Однако есть представители мирового автопрома, которым повезло немного больше. Так, несмотря на ужасные условия, хорошо сохранились культовые Ford Sierra XR 4×4, Metro GT-A, Fiat Coupe со значком Abarth, Lotus Esprit и Jensen Interceptor. Чтобы обойти участок и рассмотреть всю коллекцию энтузиастам потребовалось несколько часов. При этом точное количество машин, которое сосредоточено в сарае, они так и не взялись назвать.