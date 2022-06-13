Российский «Автотор» запускает конвейеры — как раздобыли комплектующие

Деталей для сборки автомобилей Hyundai и Kia хватит на два месяца

До военного вторжения в Украину «Автотор» выпускал автомобили BMW, Hyundai и Kia. Баварская марка остановила производство своих «легковушек» еще в марте и не планирует возобновлять сотрудничество с россиянами. Тогда как южнокорейский концерн Hyundai Motor, не спешит уходить из России даже из-за проблем с логистикой.

1 мая из-за нехватки машинокомплектов «Автотор» отправил своих сотрудников во внеплановый корпоративный отпуск. Возобновить производство собирались 23 мая, но запустить конвейер так и не удалось.

В качестве альтернативы работникам предложили отправиться на уборку урожая ягод и фруктов. Те же, кого сельхозработы не привлекают, могут пойти разнорабочими на строительство жилого комплекса для руководителей «Автотора». Возведение комплекса началось в 2021 году.

Но части сотрудников завода повезло немного больше. Руководству «Автотора» удалось достать контейнеры с комплектующими, задержанными в Евросоюзе из-за санкций. Этих запасов заводу хватит на два месяца работы в ограниченных объемах. Как заявили в пресс-службе «Автотора», о возобновлении работы предприятия в штатном режиме «говорить еще рано».

На территории какой страны ЕС их задержали и кто помог россиянам обойти санкции, не сообщается. С российской стороны этому способствовал губернатор Калинградской области Антон Алиханов.