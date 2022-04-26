Завод BMW остановлен из-за нехватки украинских комплектующих

Конвейер завода баварской марки в Регенсбурге будет простаивать неделю

Завод BMW в Регенсбурге (федеральная земля Бавария) остановлен из-за нехватки компонентов украинского производства. Об этом со ссылкой на представителя баварской марки сообщило информационное агентство DPA.

Ежедневно завод в Регенсбурге выпускает около тысячи компактных кроссоверов X1, X2 и 1 Series. С 25 апреля остановлены работы в прессовочном, кузовном и покрасочном цехах, а также на сборочной линии. По некоторым данным, производство планируют возобновить на следующей неделе.

Это уже не первый случай остановки производства автомобилей BMW с начала войны России против Украины. Из-за проблем с поставками украинских комплектующих в марте и апреле компания останавливала конвейер своего головного предприятия в Мюнхене и крупнейшего европейского завода в Дингольфинге.

В начале марта компания BMW остановила поставки своих автомобилей на российский рынок. Также было прекращено локальное производство в Калининграде.