Российский завод Mercedes-Benz могут купить китайцы

Судьба предприятия решится до конца 2022 года

Завод Mercedes-Benz в подмосковном Есипово может купить одна из китайских автомобильных компаний. Конвейер предприятия остановился после развязывания Россией войны в Украине. Ранее сообщалось, что Mercedes-Benz планирует его продать одному из российских в дилеров. В качестве потенциального покупателя называли компанию «Автодом».

Сейчас появились слухи, что заводом заинтересовались китайские автопроизводители. Кто именной из китайских автопроизводителей присматривается к производственной площадке немецкой марки, пока не известно. В самой компании ситуацию в продажей российского завода не комментируют.

Ожидается, что судьба предприятия решится до конца 2022 года. Оно занимает территорию площадью 85 га примерно в 40 км к северо-западу от российской столицы в индустриальном парке «Есипово». Строительство завода началось в 2017 году, а первая продукция сошла с конвейера в 2019 год. Mercedes-Benz AG в нем принадлежит 80%. Остальными 20% акций владеет СП «Даймлер Камаз РУС».