Новые электрокары BMW получат увеличенный на 30% запас хода

BMW работает над линейкой совершенно новых электромобилей. Их выпуск намерены начать в 2025 году. Помимо новой внешности и оснащения, эти модели получат современные аккумуляторные батареи.

В компании сообщили, что благодаря новому химическому составу и иной форме ячеек, удельная емкость увеличится на 20%, а запас хода – на 30%. Сообщается, что батареи будут круглые, диаметром 46 мм. Они получат две высоты в зависимости от применения.

В химический состав новых батарей будет включено большее количество никеля со стороны катода. При этом содержание кобальта снизят. Со стороны анода, в свою очередь, увеличат содержание кремния. Эти пропорции приведут к увеличению объемной плотности энергии.

К тому же собирать ячейки будут сразу в блоки, минуя промежуточные модули. Это позволит сократить затраты на производство почти вдвое. Также благодаря этим новшествам ускорится зарядка от мощных терминалов. За счет использования некоторых переработанных материалов в батареях сократиться на 60% углеродный след от производства.