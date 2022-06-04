Российским «упрощенным» автомобилям путь в Европу закрыт

Ездить на таких автомобилях россияне смогут только в Беларусь

Под давлением экономических санкций российский автопром перейдет на производство упрощенных автомобилей. Речь идет о моделях с более низкими нормами экологии и безопасности.

Необходимой для этого правовой базой стал «откорректированный» Советом Евразийской экономической комиссии технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств». Там прописаны требования к машинам на территории ЕАЭС. В силу поправки вступили 25 апреля.

Согласно документу, до февраля 2023 г. Россия и другие страны Евразийского экономического союза, смогут устанавливать собственные требования к автомобилям, выпущенным российскими компаниями. При их регистрации на территории России и в странах-партнерах, в документы ставятся отметки об изготовлении «в особом порядке».

Как выяснилось, ездить на таких автомобилях россияне смогут только по России и территории «дружественных» стран. Пока такая договоренность достигнута только с Беларусью. В перспективе, аналогичные соглашения планируют заключить с Арменией, Казахстаном и Киргизией. Все они также входят в Евразийский экономический союз.