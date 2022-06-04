McLaren, Lamborghini и BMW: на видео показали аварию на миллион долларов

Недалеко от Атланты (штат Джорджия, США) произошло ДТП с участием трех автомобилей. Вероятно, оно бы осталось незамеченным, если бы это были бюджетные машины. Но в этот раз столкнулись BMW i8, Lamborghini Aventador SV и McLaren 570S.

Инцидент произошел 31 мая во время проведения автомобильного пробега Gumball 3000. Водитель Lamborghini Aventador SV перестраивался с крайней левой полосы в среднюю и не убедился в безопасности маневра. В результате в него на полной скорости врезался McLaren 570S. От силы удара последнего откинуло в сторону, где спорткар столкнулся с BMW i8.

К счастью в аварии никто не пострадал. Чего не скажешь об автомобилях, которые получили серьезные повреждения. В результате столкновения у McLaren разбит бампер, левое крыло и фара. Также лопнула шина на правом переднем колесе и повреждена дверь. У Lamborghini сильно помята корма и разбито заднее стекло.

Прибывшие на место происшествия инспекторы составили протокол на водителя 570S за слишком быструю езду в данных условиях. Также к ответственности привлекли и водителя Aventador. Его обвинили в неправильной смене полосы движения.