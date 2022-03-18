Новости
В Украине заработала платежная система PayPal – как стать пользователем
Дебетовая электронная платежная система PayPal является самой крупной и популярной в мире. Ее используют для покупок и денежных переводов в Интернете. Теперь эта система официально стала доступной и для украинцев.
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров призвал жителей Украины подвязывать свои банковские карты Visa и Mastercard к сервису и совершать необходимые операции максимально просто и безопасно.
Преимущества системы Paypal:
- сервис очень простой и интуитивно понятный. Например, для проведения оплаты нужен только адрес электронной почты и пароль пользователя;
- перевод денежных средств от покупателя продавцу моментальный;
- личная информация надежно защищена;
- система может использоваться в личных целях для перевода средств родным, детям, друзьям и т.д.;
- бесплатное обслуживание личных аккаунтов.
Для того, чтобы зарегистрироваться в Paypal нужно:
- ввести адрес электронной почты и сделать вход на сайт Paypal;
- подтвердить страну проживания и используемый язык;
- нажать кнопку «зарегистрироваться» и выбрать тип аккаунта;
- ввести пароль и подтвердить данные.