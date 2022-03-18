В Украине заработала платежная система PayPal – как стать пользователем

Дебетовая электронная платежная система PayPal является самой крупной и популярной в мире. Ее используют для покупок и денежных переводов в Интернете. Теперь эта система официально стала доступной и для украинцев.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров призвал жителей Украины подвязывать свои банковские карты Visa и Mastercard к сервису и совершать необходимые операции максимально просто и безопасно.

Преимущества системы Paypal:

сервис очень простой и интуитивно понятный. Например, для проведения оплаты нужен только адрес электронной почты и пароль пользователя;

перевод денежных средств от покупателя продавцу моментальный;

личная информация надежно защищена;

система может использоваться в личных целях для перевода средств родным, детям, друзьям и т.д.;

бесплатное обслуживание личных аккаунтов.

Для того, чтобы зарегистрироваться в Paypal нужно: